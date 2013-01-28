بلوم اللبناني يقول صافي الرباح زاد 1.2% في 2012

بيروت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك بلوم اللبناني اليوم الاثنين إن صافي الربح زاد 1.2 بالمئة العام الماضي إلى 335.4 مليون دولار وذلك في نمو متواضع يتماشى مع التباطؤ الاقتصادي في لبنان وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يؤثر سلبا على القطاع المصرفي بالبلاد منذ عام 2011.