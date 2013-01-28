مقدمة 1-تراجع صافي ربح بنك بيبلوس اللبناني 5.9% في 2012

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بيروت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك بيبلوس اللبناني اليوم الاثنين إن صافي الربح تراجع 5.9 بالمئة العام الماضي ليصل إلى 169 مليون دولار بفعل التباطؤ الاقتصادي في البلد الذي يعيش أزمة سياسية وتداعيات الانتفاضة الشعبية المتواصلة في سوريا منذ 22 شهرا.

وقال البنك في بيان إنه جنب 66.7 مليون دولار كمخصصات لخسائر الائتمان.

وبلغ إجمالي الموجودات 17 مليار دولار في حين نمت ودائع العملاء 4.4 بالمئة إلى 13.4 مليار دولار وصافي قروض العملاء ثلاثة بالمئة إلى 4.1 مليار دولار حسبما ذكر البنك.

ورغم تراجع صافي الربح قال البنك إنه أظهر متانة كبيرة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي وعدم التيقن السياسي في المنطقة.

وقال البنك إنه تبنى استراتيجية متحفظة خلال 2012.