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بيان: تراجع صافي ربح إتش.اس.بي.سي عمان في 2012

Wed Jan 30, 2013 6:17am GMT
 
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دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك إتش.اس.بي.سي عمان الذي تأسس العام الماضي نتيجة اندماج بين الوحدة العمانية لإتش.اس.بي.سي وبنك عمان الدولي اليوم الأربعاء إن أرباحه الصافية تراجعت 62.7 بالمئة في 2012.

وقال البنك وهو ثاني أكبر بنك عماني من حيث القيمة السوقية في إشعار للبورصة إنه حقق أرباحا صافية قدرها 5.8 مليون ريال (15.1 مليون دولار) في 2012 مقارنة مع 15.5 مليون ريال في 2011.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني) (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 