بيان: تراجع صافي ربح إتش.اس.بي.سي عمان في 2012

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك إتش.اس.بي.سي عمان الذي تأسس العام الماضي نتيجة اندماج بين الوحدة العمانية لإتش.اس.بي.سي وبنك عمان الدولي اليوم الأربعاء إن أرباحه الصافية تراجعت 62.7 بالمئة في 2012.