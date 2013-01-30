مقدمة 1-تراجع حاد لصافي ربح إتش.اس.بي.سي عمان في 2012

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دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك إتش.اس.بي.سي عمان الذي تأسس العام الماضي نتيجة اندماج بين الوحدة العمانية لإتش.اس.بي.سي وبنك عمان الدولي اليوم الأربعاء تراجع أرباحه الصافية 62.7 بالمئة في 2012 بفعل تكلفة الاندماج وقروض متعثرة.

وقال البنك وهو ثاني أكبر بنك عماني من حيث القيمة السوقية في إشعار للبورصة إنه حقق أرباحا صافية قدرها 5.8 مليون ريال (15.1 مليون دولار) في 2012 مقارنة مع 15.5 مليون ريال في 2011.

وتكبد البنك خسارة صافية قدرها 4.77 مليون ريال في الربع الأخير من العام الماضي وفقا لحسابات رويترز استنادا لصافي أرباح قدره 10.57 مليون ريال في أول تسعة أشهر.

وقال البنك في البيان إن نسبة القروض المتعثرة قفزت إلى 7.1 بالمئة من القروض الاجمالية في نهاية 2012 مقارنة مع 1.2 بالمئة في نهاية العام السابق.

وزادت نفقات التشغيل إلى 48.7 مليون ريال منها 13.9 مليون ريال مصروفات اندماج ولم يحددالبنك حجم الزيادة.

وأعلن اكتمال الاندماج بشكل رسمي في بداية يونيو حزيران ويمتلك إتش.اس.بي.سي 51 في المئة من الكيان الجديد. وكان بنك عمان الدولي قبل الاندماج خامس أكبر بنك في عمان ولديه ثاني أكبر شبكة فروع في البلاد ويمتلك أصولا اجمالية قدرها 3.2 مليار دولار.

وأوصى مجلس الادارة بتوزيعات نقدية بواقع 0.001 ريال للسهم حسب البيان.

وفي أكتوبر تشرين الأول رفع واحد من أغنى رجال الأعمال في عمان مساهمته في البنك إلى 25 بالمئة من 18.39 بالمئة.