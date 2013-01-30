مقدمة 1-صافي ربح انفستكورب البحرينية يقفز في النصف/1

(لاضافة تصريحات المدير المالي)

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت إنفستكورب لإدارة الاستثمارات البديلة ومقرها البحرين ارتفاع أرباحها الصافية في النصف الأول من السنة المالية 2013 على خلفية ارتفاع دخل الرسوم والتخارج المربح من استثمارات.

وقالت انفستكورب التي باعت فليت برايد لقطع غيار الشاحنات إلى تي.بي.جي مقابل مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني إنها حققت أرباحا صافية قدرها 39.2 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2013 ارتفاعا من 5.2 مليون دولار قبل عام.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء أن دخل الرسوم ارتفع 80 بالمئة في النصف الأول إلى 147.6 مليون دولار مدفوعا بقوة أنشطة الاستحواذ والطروح.

وقال ريش كابور المدير المالي بالشركة للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "ارتفاع الأرباح الصافية نتج بالأساس عن زيادة الدخل من الرسوم التي جنيناها أساسا من أنشطة الاستحواذ والتخارج."

وبلغت الأصول التي تديرها إنفستكورب -التي اشترت من قبل حصصا في العلامتين التجاريتين جوتشي وتيفاني- 11.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول 2012.

وقالت الشركة إن أصولها الاجمالية بلغت في نهاية العام الماضي 2.7 مليار دولار دون تغير عن نهاية السنة المالية السابقة.

وقال كابور إن الشركة التي جمعت قروضا بقيمة 529 مليون دولار بهدف إعادة تمويل دين في يونيو حزيران من العام الماضي ليس لديها خطط فورية لدخول سوق الديون مرة أخرى في الأشهر الستة المقبلة لكنها ستظل تتحين الفرص.

وأكد كابور أن الشركة تعرض شركة أرماسيل الألمانية للبيع لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال مصدران على علم بالصفقة أن طرح انفستكورب شركة ارماسيل للبيع اجتذب ستة عروض شراء مع تزايد الاقبال على شركات تصنيع المنتجات التي ترشد استخدام الطاقة.