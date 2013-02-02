مقدمة 1-نمو صافي ربح البنك العربي الأردني 15% في 2012

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من سليمان الخالدي

عمان 2 فبراير شباط (رويترز) - حقق البنك العربي أكبر بنك أردني زيادة 15 بالمئة في صافي أرباح 2012 ليصل إلى 352 مليون دولار بفضل ارتفاع الإيرادات وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة إن انتهاج سياسة متحفظة ساعد على تخفيف أثر الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية.

ويقول مصرفيون إن تركيز البنك على أصول ممتازة وتحاشيه تقديم قروض كبيرة لكيانات حكومية قد ساعد وسط مناخ عانت فيه البنوك ذات الانكشاف الكبير على حكومات أطيح بها في الشرق الأوسط.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة في بيان إن البنك الذي يعد من المؤسسات المالية الكبرى في الشرق الأوسط بحضور قوي في أنحاء المنطقة قد شهد زيادة في الودائع بمقدار 1.2 مليار دولار إلى 32.9 مليار دولار من 31.7 مليار دولار في نهاية 2011.

وقال المصري إن هذا الأداء يظهر قدرة البنك على التكيف مع المستجدات والظروف في المنطقة العربية عن طريق سياسة ائتمانية متحفظة.

ويقول محللون إن شهية البنك للمخاطرة أقل تقليديا من منافسيه وإنه يعطي الأولوية لرأس المال والسيولة على الربحية.

وقال المصري إن البنك الذي يبلغ حجم ميزانيته 45.6 مليار دولار ويعمل في 30 دولة في أنحاء العالم استطاع المحافظة على نموه المطرد الذي حققه في السنوات الأخيرة.