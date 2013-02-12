أرباح البنك الإسلامي الأردني ترتفع 29% في 2012

عمان 12 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت البيانات المالية للبنك الإسلامي الأردني أكبر البنوك الإسلامية في المملكة اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحه زاد 29 بالمئة في 2012 ليصل إلى نحو 36.5 مليون دينار (51.4 مليون دولار) مقارنة مع 28.3 مليون دينار في العام السابق.

وبحسب افصاح للبنك نشر على موقع البورصة الأردنية الالكتروني فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك 22.8 بالمئة في العام الماضي إلى 96.1 مليون دينار مقارنة مع 78.2 مليون دينار في 2011.

ونمت موجودات البنك في العام الماضي 4.2 بالمئة إلى 3.02 مليار دينار.

والبنك الإسلامي الأردني المملوك لمجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين هو الأكبر والأقدم بين أربعة بنوك إسلامية تعمل في الأردن الذي يعمل به 24 بنكا تجاريا.