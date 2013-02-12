أرباح دي.ان.أو النرويجية تتجاوز التوقعات في الربع/4

أوسلو 12 فبراير شباط (رويترز) - تجاوز صافي ربح شركة النفط النرويجية دي.ان.أو التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء أنها تنوي مضاعفة الإنتاج في حقل طاوكي في العراق.

وبلغ صافي الربح في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول 810 ملايين كرونة نرويجية (146.88 مليون دولار) مقارنة مع 289 مليون كرونة قبل عام متجاوزا جميع التوقات في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين حيث كان متوسط التقديرات 508 ملايين كرونة.

وقالت الشركة إن صافي إنتاج النفط والغاز المخصص لها بلغ 23 ألفا و207 براميل من المكافئ النفطي يوميا في الربع الأخير ارتفاعا من 21 ألفا و357 برميلا من المكافئ النفطي في الربع الأخير من 2011.