Sun 6 Aug 2017 | 12:58 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أرباح دي.ان.أو النرويجية تتجاوز التوقعات في الربع/4

Tue Feb 12, 2013 6:58am GMT
 
[-] نص [+]

أوسلو 12 فبراير شباط (رويترز) - تجاوز صافي ربح شركة النفط النرويجية دي.ان.أو التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء أنها تنوي مضاعفة الإنتاج في حقل طاوكي في العراق.

وبلغ صافي الربح في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول 810 ملايين كرونة نرويجية (146.88 مليون دولار) مقارنة مع 289 مليون كرونة قبل عام متجاوزا جميع التوقات في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين حيث كان متوسط التقديرات 508 ملايين كرونة.

وقالت الشركة إن صافي إنتاج النفط والغاز المخصص لها بلغ 23 ألفا و207 براميل من المكافئ النفطي يوميا في الربع الأخير ارتفاعا من 21 ألفا و357 برميلا من المكافئ النفطي في الربع الأخير من 2011.

(الدولار = 5.5149 كرونة نرويجية) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 