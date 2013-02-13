الإسلامي الأردني يوصي بتوزيع 15% أرباحا نقدية عن 2012

عمان 13 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك الإسلامي الأردني اليوم الأربعاء إن مجلس إدارة البنك قرر توصية الهيئة العامة بتوزيع 0.15 دينار (0.21 دولار) أرباحا نقدية على المساهمين عن 2012.

وأضاف أكبر بنك إسلامي في الأردن في إفصاح على موقع البورصة أن اجتماع الهيئة العامة للمساهمين سيعقد في 24 ابريل نيسان.

كان البنك أعلن أمس الثلاثاء تحقيق نمو في أرباح العام الماضي بنسبة 29 بالمئة إلى 36.5 مليون دينار.

والإسلامي الأردني المملوك لمجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين هو الأكبر والأقدم بين أربعة بنوك إسلامية تعمل في الأردن من بين 24 بنكا تجاريا.