أرباح طفيفة لمركز سلطان الكويتية في 2012 بعد خسائر 2011
الكويت أول أبريل نيسان (رويترز) - تحولت شركة مركز سلطان الكويتية إلى تحقيق أرباح طفيفة بلغت 195 ألف دينار (683 ألف دولار) في سنة 2012 مقابل خسارة قدرها 38 مليون دينار قبل عام.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت الالكتروني إن مجلس الإدارة أوصي بعدم توزيع أرباح عن سنة 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية المختصة.
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