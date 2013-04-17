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تراجع ربح الوطني العماني 11% في الربع/1 لما دون التوقعات

Wed Apr 17, 2013 5:46am GMT
 
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دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - تراجع صافي ربح البنك الوطني العماني رابع أكبر بنوك السلطنة من حيث القيمة السوقية 11 بالمئة في الربع الأول من العام ليأتي دون متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنه حقق ربحا صافيا بلغ 8.6 ميون ريال (22.3 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع ربح قدره 9.6 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يحقق البنك 10.3 مليون ريال ربحا صافيا للربع الأول.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 