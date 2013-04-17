تراجع ربح الوطني العماني 11% في الربع/1 لما دون التوقعات

دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - تراجع صافي ربح البنك الوطني العماني رابع أكبر بنوك السلطنة من حيث القيمة السوقية 11 بالمئة في الربع الأول من العام ليأتي دون متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنه حقق ربحا صافيا بلغ 8.6 ميون ريال (22.3 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع ربح قدره 9.6 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.