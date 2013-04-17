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تراجع صافي ربح بنك مسقط 25.1% في الربع/1 بفعل تجنيب مخصصات

Wed Apr 17, 2013 6:27am GMT
 
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دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك مسقط أكبر بنك عماني اليوم الأربعاء عن تراجع نسبته 25.1 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام مع قيامه بتجنيب مخصصات إضافية بخصوص احتيال في بطاقات سفر مسبقة الدفع.

وقال البنك في بيان لبورصة مسقط إنه حقق ربحا فصليا بلغ 25 مليون ريال (64.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع ربح قدره 33.4 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ أرباح الربع الأول 26.5 مليون ريال في المتوسط.

وأضاف البيان أن بنك مسقط جنب مخصصات لمرة واحدة قدرها 15 مليون ريال بعد احتيال في بعض بطاقات السفر التي يصدرها.

كان البنك قال في أواخر فبراير شباط إنه سيضطر إلى تجنيب مخصصات لانخفاض القيمة بما يصل إلى 15 مليون ريال بعد الاحتيال الذي شمل عددا محدودا من البطاقات.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 