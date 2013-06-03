مقدمة 1-تقلص خسائر فودافون قطر في الربع/4 مع نمو قاعدة المشتركين

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من ماثيو سميث

دبي 3 يونيو حزيران (رويترز) - أعلنت فودافون قطر إحدى وحدات مجموعة فودافون البريطانية اليوم الإثنين خسائر أقل من المتوقع في الربع الأخير من السنة المالية الماضية مع نمو قاعدة المشتركين بنحو الثلث وزيادة الإيرادات.

وسجلت فوادفون قطر - التي أنهت احتكار أريد (كيوتل سابقا) لسوق الاتصالات القطرية في 2009 - خسائر صافية قدرها 73.9 مليون ريال في الثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار وفقا لحسابات رويترز.

ويقارن ذلك بخسائر قدرها 126.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتبدأ السنة المالية لفودافون قطر في الأول من أبريل نيسان.

وتوقع محللان في استطلاع لرويترز أن تسجل فودافون قطر خسائر فصلية بين 80 و91 مليون ريال.

وبلغ صافي خسائر الشركة للعام بأكمله 401 مليون ريال انخفاضا من خسائر قدرها 486 مليون ريال في العام الذي سبقه.

وبلغت الإيرادات الفصلية 435.6 مليون ريال ارتفاعا من 315.7 مليون ريال في الربع المقابل بينما زادت الإيرادات السنوية 25 في المئة إلى 1.53 مليار ريال.