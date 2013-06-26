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مساهمو الكهرباء الأردنية يقرون توزيع 0.1 دينار أرباحا نقدية

Wed Jun 26, 2013 7:19am GMT
 
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عمان 26 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة الكهرباء الأردنية اليوم الأربعاء إن مساهميها وافقوا خلال اجتماع للجمعية العمومية على توزيع 0.1 دينار (0.14 دولار) للسهم كأرباح نقدية عن عام 2012.

كانت الكهرباء الأردنية أعلنت انخفاض صافي أرباحها في العام الماضي بنسبة 19.7 بالمئة إلى 7.61 مليون دينار مقارنة مع 9.48 مليون دينار في 2011.

والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أكبر مساهم في الشركة وبنسبة 16 بالمئة من رأسمالها في حين يملك مستثمرون أردنيون النسبة الباقية.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 