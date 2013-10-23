أرباح النورس العمانية ترتفع 11.1% في الربع/3

دبي 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة النورس ثاني شركة اتصالات في عمان اليوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 11.1 بالمئة في أرباح الربع الثالث مع نمو قاعدة المشتركين والإيرادات بعد أن سجلت الشركة انخفاضا في الأرباح في الفصول الستة السابقة.

وحققت النورس - التي تملك شركة أريد القطرية حصة الأغلبية فيها - أرباحا صافية قدرها ثمانية ملايين ريال (20.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 7.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان محللان قد توقعا في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق النورس - التي كسرت احتكار شركة عمانتل للسوق العمانية عام 2005 - أرباحا فصلية بين 7.8 مليون ريال وثمانية ملايين ريال.

وقالت النورس في بيان إن إيرادات الربع الثالث بلغت 50.8 مليون ريال. ويقارن ذلك مع 46.9 مليون ريال قبل عام.

وزادت قاعدة المشتركين 10.9 بالمئة إلى 2.36 مليون.

وعمان هي البلد الخليجي الوحيد الذي أطلق خدمات المشغل الافتراضي للهاتف المحمول. وتستضيف عمانتل المشغلين الافتراضيين فريندي ورينا وهو ما ساعدها على استرداد بعض المشتركين من النورس.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني)