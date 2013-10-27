Sun 6 Aug 2017 | 12:54 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو صافي ربح البنك العربي الأردني 15.4% في 9 أشهر

Sun Oct 27, 2013 7:29am GMT
 
[-] نص [+]

عمان 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - زاد صافي ربح مجموعة البنك العربي الأردني 15.4 بالمئة إلى 559 مليون دولار في تسعة أشهر مدعوما بنمو صافي دخل الفائدة وإيرادات التشغيل وتراجع المخصصات مقارنة مع العام الماضي.

وقال البنك الذي يعد من المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط اليوم الأحد إن إجمالي القروض ارتفع ستة بالمئة إلى 23.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول بينما نمت الودائع اثنين بالمئة إلى 33 مليار دولار قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولم يذكر البنك أرقاما لصافي ربح الربع الثالث من العام. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 