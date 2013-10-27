نمو صافي ربح البنك العربي الأردني 15.4% في 9 أشهر

عمان 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - زاد صافي ربح مجموعة البنك العربي الأردني 15.4 بالمئة إلى 559 مليون دولار في تسعة أشهر مدعوما بنمو صافي دخل الفائدة وإيرادات التشغيل وتراجع المخصصات مقارنة مع العام الماضي.

وقال البنك الذي يعد من المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط اليوم الأحد إن إجمالي القروض ارتفع ستة بالمئة إلى 23.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول بينما نمت الودائع اثنين بالمئة إلى 33 مليار دولار قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.