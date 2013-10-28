مقدمة 1-تراجع أرباح بروة القطرية 40% في 9 أشهر

(لإضافة تفاصيل)

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة بروة العقارية القطرية اليوم الاثنين تراجع صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من 2013 بنسبة 40 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الدوحة إنها حققت 467.5 مليون ريال (128.4 مليون دولار) ربحا صافيا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 779.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2012.

ولم تذكر أكبر شركة عقارية مدرجة في قطر أرقاما فصلية.

وبروة مملوكة بنسبة 45 بالمئة لشركة الديار القطرية التي تديرها الدولة وتلقت دعما ماليا في يونيو حزيران عندما اشترت الديار أصولها مقابل 7.1 مليار دولار.

وتقوم الشركة بتسريح موظفين وبيع أصول لسداد ديونها. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أعلنت خططا لبيع أصول قيمتها 16 مليار ريال (4.4 مليار دولار) في قطر ومصر لسداد الديون.

وتواجه الشركات العقارية في قطر صعوبات حتى مع بدء ضخ مليارات الدولارات في مشاريع للبنية التحتية استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.