مقدمة 1-بنك بيبلوس اللبناني يعلن تراجع صافي الربح 7% في 9 أشهر

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بيروت 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك بيبلوس اللبناني اليوم الاثنين إن صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من 2013 تراجع سبعة بالمئة إلى 113.6 مليون دولار متأثرا بتباطؤ الاقتصاد المحلي والقلاقل في أنحاء الشرق الأوسط.

ورغم التحديات الاقتصادية زادت الموجودات ستة بالمئة إلى 18 مليار دولار ونمت الودائع نحو ثمانية بالمئة إلى 14.4 مليار دولار.

وقال بيبلوس في بيان إنه جنب 54.5 مليون دولار مخصصات للخسائر الائتمانية في الأشهر التسعة الأولى من العام لكن نسبة القروض المتعثرة تراجعت إلى 0.8 بالمئة من صافي القروض.

ووصف البنك بيئة العمل الحالية بأنها مزيج من الركود الاقتصادي في الداخل وعدم التيقن السياسي في المنطقة. وامتد العنف في سوريا إلى لبنان وساهم في تباطؤ اقتصادي حاد على مدى العامين الأخيرين.