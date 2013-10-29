نمو صافي ربح الملاحة القطرية 3.8% في الربع/3

دبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تظهر حسابات لرويترز اليوم الثلاثاء نمو صافي ربح شركة الملاحة القطرية 3.8 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي ربح الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول 204 ملايين ريال (56 مليون دولار) مقارنة مع 196.5 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام حسبما تفيد حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية السابقة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة قطر إنها حققت زيادة 22 بالمئة على أساس سنوي في صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وعزت ذلك إلى نمو في خانة العشرات لأرباح أربع من خمس شرائح أعمال رئيسية على مدى تلك الفترة.