هبوط أرباح أريد القطرية للاتصالات في الربع/3 مع خسائر أسعار الصرف

دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة أريد القطرية للاتصالات اليوم الأربعاء هبوط صافي أرباحها للربع الثالث من العام ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى خسائر أسعار صرف العملة من وحدتها الإندونيسية إندوسات.

وتراجعت الأرباح 58 في المئة إلى 337 مليون ريال (92.6 مليون دولار) من 804 ملايين ريال في الربع الثالث من العام الماضي. وهبطت قيمة الروبية الإندونسية بشكل حاد خلال الربع الثالث من نحو 9900 روبية مقابل الدولار إلى حوالي 11500 روبية.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره 12 في المئة في أرباح الشركة.

وقالت أريد إنه باستثناء العوامل المتعلقة بأسعار الصرف فإن صافي الربح للربع الثالث من العام كان مستقرا مقارنة مع الفترة نفسها من 2012.

وهبطت الإيرادات المجمعة في الربع الثالث 1.4 في المئة إلى 8.51 مليار ريال.

وبالنسبة للتسعة أشهر الأولى من العام انخفض صافي الربح أربعة في المئة إلى 2.07 مليار ريال بينما ارتفعت الإيرادات 2.6 في المئة إلى 25.65 مليار ريال.