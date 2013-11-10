نمو أرباح سنيورة الأردنية 8% في 9 أشهر

عمان 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة سنيورة للصناعات الغذائية أكبر منتج للحوم المصنعة في الأردن اليوم الأحد إن صافي ربحها ارتفع في الأشهر التسعة الأولى من العام ثمانية بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وأضافت الشركة في بيان أن صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 2.44 مليون دينار (3.44 مليون دولار) مقارنة مع 2.26 مليون في الفترة ذاتها من 2012.

ونما صافي مبيعات الشركة 20.8 بالمئة إلى 27.8 مليون دينار مقارنة مع 23 مليون دينار قبل عام.

وقال مجدي الشريف الرئيس التنفيذي للشركة في البيان إن النتائج "تشير إلى تطور كبير في أعمال الشركة الأمر الذي انعكس إيجابا على مكانة سنيورة ليس فقط على المستوى المحلي بل والإقليمي."

وتملك الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار 60 بالمئة في شركة سنيورة.