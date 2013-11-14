دي.ان.أو النرويجية متفائل بشأن حقل نفط عراقي

أوسلو 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أبدت شركة دي.ان.أو انترنشونال النرويجية للنفط تفاؤلا اليوم الخميس بشأن إمكانيات حقل طاوكي في شمال العراق وذلك في معرض الإعلان عن نتائج الربع الثالث من العام والتي فاقت التوقعات.

وبلغ صافي ربح الشركة 282 مليون دولار مقارنة مع توقعات تبلغ 262 مليون دولار لمحللين استطلعت رويترز آراءهم وصعودا من 98 مليونا قبل عام.