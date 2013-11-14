تراجع خسائر فودافون قطر في الربع/2

دبي 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت فودافون قطر اليوم الخميس تراجع خسائرها في الربع الثاني من السنة المالية وهو ما جاء متمشيا مع تقديرات المحللين.

وتفيد حسابات لرويترز أن الشركة الشقيقة لمجموعة فودافون البريطانية والتي أنهت احتكار أريد للسوق المحلية في 2009 قد تكبدت خسائر صافية بلغت 75 مليون ريال (20.60 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول. وبالمقارنة خسرت الشركة 121.7 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتيدأ السنة المالية لفودافون قطر في أول ابريل نيسان.