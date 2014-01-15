أرباح بنك مسقط ترتفع 42% في الربع/4

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك مسقط أكبر بنك عماني زيادة نسبتها 42 بالمئة في صافي ربح الربع الرابع متماشيا مع توقعات المحللين بعد أن وافقت شركات التأمين على تغطية خسائر البنك في قضية احتيال باستخدام بطاقات مسبقة الدفع.

وأظهرت حسابات رويترز أن البنك حقق ربحا قدره 49.7 مليون ريال (129.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 35 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2012.

وكان أربعة محللين قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تبلغ أرباح الربع الرابع 48.7 مليون ريال في المتوسط.

وحسبت رويترز صافي ربح الربع الرابع بناء على النتائج المالية السابقة للبنك. وأعلن البنك اليوم الأربعاء أن صافي أرباح عام 2013 بأكمله بلغ 152.2 مليون ريال مقارنة مع 139.2 مليون ريال في العام السابق.

وتعززت النتائج بمدفوعات قدرها 38.8 مليون دولار حصل عليها البنك من شركات التأمين بعد أن وقع ضحية لإحدى أكبر عمليات الاحتيال الإلكتروني في التاريخ. وكان البنك قد جنب مخصصات لتغطية تلك الخسائر في الربع الأول من العام وهو ما أثر بشدة على أرباحه.

وقال البنك الشهر الماضي إنه سيفرج عن المخصصات في نتائج العام بأكمله بعد حصوله على المبلغ من شركات التأمين.

واستهدفت عملية الاحتيال بطاقات السفر مسبقة الدفع التي يستخدمها العملاء في الخارج بدلا من استخدام بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان التي يمكن أن تكون باهظة التكلفة في الدول الأجنبية.

وبلغت مخصصات الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 24.1 مليون ريال وفقا لحسابات رويترز ليصل الإجمالي إلى 50.5 مليون ريال في العام بأكمله. وارتفعت المخصصات الفصلية 42 بالمئة على أساس سنوي بينما تراجعت المخصصات السنوية 13 بالمئة.