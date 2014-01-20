مقدمة 1-نمو ربح قطر الإسلامي لأكثر من ثلاثة أمثاله في الربع/4 متجاوزا التوقعات

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دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - زاد صافي ربح مصرف قطر الإسلامي أكبر بنك إسلامي في البلد العربي الخليجي من حيث حجم الأصول إلى أكثر من ثلاثة أمثاله في الربع الأخير من العام الماضي متجاوزا توقعات المحللين ومستفيدا من نموا قوي للقروض في البلاد.

وتفيد حسابات لرويترز أن البنك حقق ربحا صافيا قدره 364.9 مليون ريال (100.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 110.6 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح البنك 316.5 مليون ريال في المتوسط.

وحسبت رويترز الأرباح الفصلية من واقع البيانات المالية للبنك. وبحسب إشعار للبورصة اليوم الاثنين بلغ ربح 2013 بأكمله 1.34 مليار ريال ارتفاعا من 1.24 مليار في 2012.

وقال البنك إن أحد الأسباب الرئيسية لنمو الأرباح السنوية زيادة أنشطة الاقراض بنسبة 9.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 47.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر كانون الأول.

كان نمو القروض المحرك الرئيسي لأرباح البنوك في الفصول الأخيرة ومن المتوقع أن يظل حجم القروض مرتفعا في ظل إنفاق قطر مليارات الدولارات على البنية التحتية والتحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وتظهر بيانات للبنك المركزي أن وتيرة نمو القروض المصرفية انخفضت لأقل معدل في عامين ونصف العام في نوفمبر تشرين الثاني إلا أنها سجلت نموا 12.3 بالمئة على أساس سنوي.