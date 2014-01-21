نمو صافي ربح بنك صحار العماني 20.5% في الربع/4

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - حقق بنك صحار العماني الذي يجري حاليا محادثات اندماج مع منافسه بنك ظفار زيادة 20.5 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.

وتفيد حسابات لرويترز أن خامس أكبر بنوك السلطنة حقق 8.8 مليون ريال (22.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 7.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2012.

وتستند الحسابات إلى بيانات مالية سابقة للبنك. وقال بنك صحار في إشعار للبورصة اليوم الاثنين إن أرباح 2013 ارتفعت 16.8 بالمئة إلى 26.9 مليون ريال.