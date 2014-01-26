نمو صافي ربح البنك العربي الأردني 43% في 2013

من سليمان الخالدي

عمان 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - حققت مجموعة البنك العربي أكبر بنك أردني زيادة 43 بالمئة في صافي الربح ليصل إلى 501.9 مليون دولار العام الماضي بفضل ارتفاع الإيرادات وما قال رئيس مجلس الإدارة إنها سياسة متحفظة حدت من تأثر البنك بالقلاقل السياسية في أنحاء المنطقة.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة في بيان إن ودائع البنك الذي يعد من المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط نمت 1.5 مليار دولار إلى 34.4 مليار دولار على مدار العام.

وقال المصري إن مجلس الإدارة اقترح دفع 37 بالمئة من أرباح 2013 توزيعات نقدية ارتفاعا من 30 بالمئة في 2012.

كان البنك العربي الذي يبلغ حجم ميزانيته 45.6 مليار دولار ويعمل في 30 دولة بخمس قارات قد شهد تباطؤا في نمو الأرباح في السنوات الأخيرة مع اضطراره لتجنيب مخصصات لتغطية القروض المتعثرة لشركات تضررت من جراء التباطؤ العالمي.

وقال مصرفيون إن قفزة أرباح البنك العربي في العام الماضي ترجع جزئيا إلى انخفاض المخصصات لكن البنك نفسه لم يذكر رقما. وكان البنك جنب مليار دولار في 2011 و2012 لتغطية القروض الرديئة.

ويقول المصرفيون إن موجة الاضطرابات السياسية في المنطقة منذ 2011 ستواصل تأثيرها على نشاط البنك في 2014 لكن تنوع محفظته سيقلص المخاطر.

وقال نعمة الصباغ الرئيس التنفيذي للبنك العربي إن البنك سيواصل التركيز على المحافظة على مستوى مرتفع للسيولة بعد أن بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.15 بالمئة في نهاية 2013.