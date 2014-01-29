اتش.اس.بي.سي يدفع أول توزيعات منذ الاندماج ويعلن تراجع خسائره

دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أوصى اتش.اس.بي.سي عمان رابع أكبر بنك في السلطنة من حيث الأصول بصرف أول توزيعات نقدية له منذ اندماجه وبعد أن كشفت بيانات عن تراجع خسائره في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال بيان لبورصة مسقط اليوم الأربعاء إن البنك الذي نشأ في 2012 عن اندماج الأصول العمانية لبنك اتش.اس.بي.سي مع بنك عمان الدولي سيدفع توزيعا قدره 0.0038 ريال للسهم عن 2013.

وبحسب بيانات لرويترز مني البنك بخسارة صافية قدرها 1.8 مليون ريال (4.67 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع خسارة صافية 4.77 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2012.

وجاءت الأرباح دون تقديرات الخليجية بادر لأسواق المال التي توقعت ربحا صافيا 3.85 مليون ريال.

وحسبت رويترز نتيجة الربع الرابع من واقع بيانات مالية سابقة للبنك. وحقق البنك ربحا صافيا للعام بأكمله بلغ 10.9 مليون ريال مقارنة مع 5.8 مليون في العام السابق حسبما ذكر إشعار للبورصة.

وتدعم الأداء السنوي للبنك بعكس صافي مخصصات لانخفاض القيمة قدره 2.2 مليون ريال وهو ما عزاه إلى انخفاض الإقراض عموما في 2013.

وتراجعت القروض والسلف 17.9 بالمئة في 2013 إلى 980.5 مليون ريال. وانخفضت الودائع 3.2 بالمئة في الفترة ذاتها وفقا للبيان.

وتأثرت نتائج اتش.اس.بي.سي عمان في 2012 والربع الرابع من 2013 بتكاليف مرتفعة لتحقيق تكامل الأنشطة وزيادة المخصصات إثر الاندماج.

كانت فيتش للتصنيفات الائتمانية قالت في مذكرة بتاريخ 21 أكتوبر تشرين الأول إن ربحية البنك ستكون ضعيفة في 2013 قياسا إلى منافسيه بسبب تكاليف الاندماج وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة ثم تنتعش في 2014.