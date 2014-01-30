بنك ظفار العماني يقترح توزيعا نقديا 14% وأسهما مجانية 11%

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك ظفار العماني في بيان اليوم الخميس إنه يقترح توزيعا نقديا لعام 2013 بنسبة 14 بالمئة وإصدار أسهم مجانية بنسبة 11 بالمئة.

ويعادل هذا 0.014 ريال (0.04 دولار) للسهم نقدا وسهما مجانيا واحدا لكل تسعة أسهم في حوزة المستثمرين.

وبالمقارنة كان التوزيع النقدي 15 بالمئة والأسهم المجانية عشرة بالمئة عن نتائج 2012.

وفاقت نتائج ثاني أكبر بنك في السلطنة من حيث القيمة السوقية تقديرات المحللين بإعلانه الأسبوع الماضي عن زيادة 3.6 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2013.