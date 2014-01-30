تراجع أرباح النورس العمانية للاتصالات 3% في الربع/4

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت النورس ثاني أكبر شركة اتصالات عمانية اليوم الخميس تراجع أرباح الربع الأخير من العام الماضي ثلاثة بالمئة بسبب زيادة في الإهلاكات ترتبط باستثمارات في تطوير الشبكة وتوسعتها.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ عشرة ملايين ريال (25.97 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 10.3 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام. والنورس مملوكة بحصة أغلبية لأريد القطرية.