نمو صافي أرباح بنك الأردن 10% في 2013

عمان 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لبنك الأردن اليوم الخميس نمو صافي أرباحه 9.6 بالمئة في العام الماضي إلى 36.4 مليون دينار (51.3 مليون دولار) مقارنة مع 33.2 مليون دينار في العام السابق.