مقدمة 1-تراجع أرباح النورس العمانية للاتصالات 3% في الربع/4

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت النورس ثاني أكبر شركة اتصالات عمانية اليوم الخميس تراجع أرباح الربع الأخير من العام الماضي ثلاثة بالمئة بسبب زيادة في الإهلاكات ترتبط باستثمارات في تحديث الشبكة وتوسعتها.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ عشرة ملايين ريال (25.97 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 10.3 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام. والنورس مملوكة بحصة أغلبية لأريد القطرية.

وسجلت النورس انخفاضا في الأرباح سبع مرات في الثمانية فصول السابقة.

كانت الخليجية بادر لأسواق المال توقعت أن تحقق النورس ربحا فصليا قدره 8.54 ريال. وأنهت النورس احتكار العمانية للاتصالات (عمانتل) لسوق الاتصالات في سلطنة عمان في 2005.

وزادت إيرادات الربع الأخير 2.7 بالمئة إلى 52.8 مليون ريال من 51.4 مليون في الفترة المقابلة من 2012.

وحققت النورس أرباحا بلغت 33.1 مليون ريال في 2013 بأكمله انخفاضا من 37 مليون ريال في 2012. وارتفعت الإيرادات السنوية أربعة بالمئة إلى 202 مليون ريال.