نمو أرباح بنك الإسكان والتمويل الأردني 2.3% في 2013

عمان 2 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الأحد إن صافي ربح العام الماضي نما 2.3 بالمئة إلى 150.8 مليون دولار مقارنة مع 147.4 مليون دولار في 2012 مع استمرار نمو إيرادات التشغيل.