قطر الوطني يطمح لأن يكون أكبر بنك بالشرق الأوسط وأفريقا في 2017

الدوحة 6 فبراير شباط (رويترز) - قال المدير المالي لبنك قطر الوطني اليوم الخميس إن البنك يطمح لأن يصبح أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017 إذ لا يزال البنك يتطلع إلى فرص نمو خارج السوق المحلية.

وقال رمزي مرعي في مقابلة مع رويترز بمقر البنك في الدوحة إن قطر الوطني - أكبر بنك في منطقة الخليج حاليا - يبحث عن أهداف للاستحواذ في تركيا والمغرب وأفريقيا جنوبي الصحراء.

لكنه أضاف أن البنك - الذي اشترى الوحدة المصرية لبنك سوسيتيه جنرال العام الماضي - لا يعمل حاليا على أي صفقة استحواذ.

وقال مرعي إن البنك يستهدف نموا في صافي الربح بين سبعة وتسعة بالمئة في 2014 ونموا في القروض بين 12 و 14 بالمئة.

وتوقع أن يتراوح صافي هامش الفائدة للبنك هذا العام بين 2.8 و 2.9 بالمئة.