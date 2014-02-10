الرئيس التنفيذي: التجاري القطري يدرس عدة أفكار لرفع رأس المال

دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري القطري إن البنك يدرس عدة أفكار من بينها استخدام الأرباح المبقاة لتعزيز قاعدة رأس المال خلال 18 شهرا.

وأضاف أندرو ستيفنز "ثمة العديد من الأفكار التي نحللها من أجل رفع رأس المال في غضون 12 إلى 18 شهرا" محجما عن ذكر تفاصيل ومكتفيا بالقول إن اقتراحا بخصوص الأرباح المبقاة سيقدم للمساهمين في الاجتماع المقبل.