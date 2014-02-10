مقدمة 1-الرئيس التنفيذي: التجاري القطري يدرس عدة أفكار لرفع رأس المال

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من ديفيد فرنش

دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري القطري إن البنك يدرس عدة أفكار من بينها استخدام الأرباح المبقاة لتعزيز قاعدة رأس المال خلال 18 شهرا.

وباع ثاني أكبر بنك من حيث الأصول في الدولة الخليجية سندات لتعزيز رأسماله بقيمه ملياري ريال (549 مليون دولار) في ديسمبر كانون الأول ليرفع ملاءة رأس المال إلى 13.9 بالمئة بعد ان استنزف ارتفاع كبير في حجم القروض وشراء حصة أغلبية في بنك ألترناتيف التركي احتياطياته .

وقال أندرو ستيفنز "ثمة العديد من الأفكار التي نحللها من أجل رفع رأس المال في غضون 12 إلى 18 شهرا" محجما عن ذكر تفاصيل ومكتفيا بالقول إن اقتراحا بخصوص الأرباح المبقاة سيقدم للمساهمين في الاجتماع المقبل.

وقال في محادثة هاتفية من مقر البنك في الدوحة إن التجاري القطري لن يبرم أي صفقات استحواذ على المدى القريب لحين اندماج انشطة البنك في المجموعة.

وذكر ستيفنز "نظرنا لصفقات الاستحواذ السابقة ووجدنا ان استيعابها استغرق بين عامين وثلاثة أعوام. الوضع مختلف هذه المرة نظرا لانه اندماج تام لذا يحتاج وقتا لاستيعابه ووضع استراتيجية الإدارة وتحسين مستويات الارتباط والحوكمة بين الإثنين.

واشترى البنك التجاري القطري حصة 74.24 بالمئة في ألترناتيف بنك في عام 2013 لتنويع انشطته بعيدا عن المنافسة في الأسواق المحلية.