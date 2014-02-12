ارتفاع ارباح عمانتل 13% في الربع/4

من ماثيو سميث

دبي 12 فبراير شباط (رويترز) - تظهر بيانات العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الأربعاء أن أرباح الربع الرابع من العام الماضي ارتفعت 13 بالمئة رغم انخفاض طفيف في الايرادات حيث انخفضت التكاليف أيضا.

وتفيد حسابات لرويترز أن محتكر قطاع الاتصالات السابق حقق 29.7 مليون ريال (77.14 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 26.2 مليون ريال قبل عام.

وتوقع محللان في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق عمانتل أرباحا قدرها 27.6 مليون ريال و33.4 مليون ريال.

وبلغت إيرادات الربع الرابع 111.4 مليون ريال انخفاضا من 116 مليون ريال.

وبلغت نفقات ربع السنة وتشمل الأجور وتكلفة الترابط ورسوم التجوال 84.3 مليون ريال مقابل 86.7 مليون قبل عام.

وبلغت أرباح عمانتل عن العام بأكمله 119.3 مليون ريال ارتفاعا من 116.2 مليون ريال في 2012 بحسب بيان الشركة للبورصة.

والبيانات الأخرى في البيان هي الإيرادات والنفقات السنوية فقط. وكانت نتائج الشركة في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول تضمنت أن الإيرادات المالية بلغت 984 ألف ريال. ومنيت الشركة بخسائر قدرها 644 ألف ريال في الفترة الموازية من 2012.