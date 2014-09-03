تراجع أرباح البنك الأهلي اليمني في 2013

من محمد خشاف

عدن 3 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك الأهلي اليمني وهو البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن اليوم الأربعاء إن أرباحه الصافية بلغت 902 مليون ريال في العام 2013 انخفاضا من 2.609 مليار ريال في العام السابق.

وأضاف التقرير السنوي للحسابات الختامية لنشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر كانون الأول 2013 أن ربح السهم من صافي الأرباح انخفض بدوره إلى 90 ريالا من 261 ريالا في العام السابق.

وعزا محللون اقتصاديون محليون تراجع أرباح البنك الأهلي كغيره من البنوك التجارية اليمنية في السنوات الثلاث الأخيرة إلى الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية في ظل الأزمة السياسية التي يشهدها اليمن منذ العام 2011 .

وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه رويترز ارتفاع حجم ودائع العملاء لدى البنك خلال العام 2013 إلى 120.362 مليار ريال من 106.301 مليار ريال في العام السابق.

وسجل التقرير ارتفاعا أيضا في حجم القروض والسلف المقدمة للعملاء إلى 11.619 مليار ريال من 8.853 مليار ريال في 2012 . وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 139.371 مليار ريال من 127.132 مليار ريال .

وتأسس البنك الأهلي اليمني في مدينة عدن في العام 1969 من البنوك التجارية الأجنبية التي كانت تعمل في عدن خلال الحكم البريطاني لجنوب اليمن قبل استقلاله في أواخر عام 1967 وتم تأميمها ضمن إجراءات تأميم شملت شركات التأمين والملاحة والتوكيلات والمصالح التجارية الأجنبية.

ويمارس البنك نشاطه المصرفي من خلال مركزه الرئيسي بمدينة عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات اليمنية والبالغة 27 فرعا.