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نمو صافي ربح البنك الشعبي المركزي المغربي 12.7% في النصف/1

Wed Sep 10, 2014 8:40am GMT
 
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الرباط 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك الشعبي المركزي أحد أكبر ثلاثة بنوك في المغرب اليوم الأربعاء إن صافي الربح العائد للمساهمين ارتفع بنسبة 12.7 بالمئة إلى 1.1 مليار درهم (128.01 مليون دولار) في النصف الأول من العام رغم زيادة مخصصات تغطية القروض الرديئة ومخاطر أخرى في افريقيا.

وواجه البنك تناميا في القروض الرديئة بسوقه المحلية وسط تباطؤ الاقتصاد وهو من البنوك المغربية التي تستثمر في دول افريقيا جنوبي الصحراء التي تعتبر عالية المخاطر في نظر المستثمرين. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 