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ارتفاع أرباح مصفاة البترول الأردنية 36% في النصف/1

Thu Sep 11, 2014 7:50am GMT
 
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عمان 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مصفاة البترول الأردنية المزود الرئيسي للمشتقات النفطية في المملكة اليوم الخميس ارتفاع صافي أرباح النصف الأول من العام 35.6 بالمئة إلى 16 مليون دينار (22.5 مليون دولار) مقارنة مع 11.8 مليون في ذات الفترة من العام السابق.

وبحسب القوائم المالية التي نشرت على موقع البورصة نمت مبيعات الشركة في النصف الأول 15.6 بالمئة إلى 2.37 مليار دينار مقارنة مع 2.05 مليار دينار قبل عام.

ويملك صندوق الضمان الاجتماعي الأردني حصة الأغلبية في شركة مصفاة البترول التي يعتمد الأردن عليها في تكرير معظم المشتقات النفطية وتزويد محطات الوقود.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 