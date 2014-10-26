ارتفاع صافي أرباح بنك الإسكان الأردني 14.5% في 9 أشهر
عمان 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الأحد إن صافي ربحه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ارتفع 14.5 بالمئة إلى 90.2 مليون دينار (127.2 مليون دولار) مقارنة مع 78.8 مليون دينار في ذات الفترة من 2013.
وقال البنك في بيان صحفي مقتضب إن الموجودات ارتفعت في نهاية الربع الثالث من العام الحالي أربعة بالمئة إلى 7.5 مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2013.
(الدولار = 0.709 دينار أردني)
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