ارتفاع صافي أرباح بنك الإسكان الأردني 14.5% في 9 أشهر

عمان 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الأحد إن صافي ربحه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ارتفع 14.5 بالمئة إلى 90.2 مليون دينار (127.2 مليون دولار) مقارنة مع 78.8 مليون دينار في ذات الفترة من 2013.