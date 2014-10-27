Sun 6 Aug 2017 | 12:46 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ارتفاع أرباح بنك الأردن 21% في 9 أشهر

Mon Oct 27, 2014 8:28am GMT
 
[-] نص [+]

عمان 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الأردن اليوم الإثنين ارتفاع صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام 21 بالمئة إلى 31.4 مليون دينار (44.2 مليون دولار) مقارنة مع 25.9 مليون دينار في ذات الفترة من 2013.

وبحسب إفصاح للبنك على موقع البورصة نما صافي إيرادات الفوائد والعمولات نحو عشرة بالمئة إلى 83.4 مليون دينار.

وتملك عائلة فاخوري الأردنية الحصة الأكبر في البنك الذي يعمل أيضا في سوريا والأراضي الفلسطينية.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 