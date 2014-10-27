ارتفاع أرباح بنك الأردن 21% في 9 أشهر
عمان 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الأردن اليوم الإثنين ارتفاع صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام 21 بالمئة إلى 31.4 مليون دينار (44.2 مليون دولار) مقارنة مع 25.9 مليون دينار في ذات الفترة من 2013.
وبحسب إفصاح للبنك على موقع البورصة نما صافي إيرادات الفوائد والعمولات نحو عشرة بالمئة إلى 83.4 مليون دينار.
وتملك عائلة فاخوري الأردنية الحصة الأكبر في البنك الذي يعمل أيضا في سوريا والأراضي الفلسطينية.
(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
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