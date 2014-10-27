ارتفاع صافي ربح الأهلي المتحد البحريني 14.8% في الربع/3
دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد أكبر بنوك البحرين في بيان اليوم الاثنين إنه حقق زيادة 14.8 بالمئة في صافي الربح العائد للمساهمين عن الربع الثالث من العام.
وبلغ صافي الربح 113.8 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 99.1 مليون دولار قبل عام.
كان بنك الاستثمار سيكو البحرين توقع أن يبلغ صافي الربح 134.8 مليون دولار.
وبلغ صافي ربح الأشهر التسعة الأولى 376.3 مليون دولار مقارنة مع 289.3 مليون دولار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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