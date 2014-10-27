مقدمة 1-بنك بيبلوس اللبناني يقول صافي ربحه تراجع 0.7% في 9 أشهر

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بيروت 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك بيبلوس اللبناني اليوم الاثنين إن أرباحه خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014 انخفضت 0.7 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال البنك في بيان إن موجوداته زادت 2.6 في المائة إلى 19 مليار دولار وإن ودائع العملات ارتفعت 5.7 في المائة إلى 15.6 مليار دولار.

كان صافي ربح البنك في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي قد انخفض سبعة بالمئة إلى 113.6 مليون دولار متأثرا بالتباطؤ الاقتصادي المحلي والاضطراب في المنطقة.

وكانت الحرب في سوريا المجاورة امتدت إلى لبنان وتسببت في ركود حاد للنمو الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.