أرباح البنك التجاري القطري تفوق التوقعات في الربع/3
دبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - كشف البنك التجاري القطري ثاني أكبر بنك في قطر من حيث الأصول اليوم الأربعاء عن ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام بنسبة 79 بالمئة لتفوق توقعات المحللين.
وحقق البنك ربحا صافيا قدره 503 ملايين ريـال (130.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 280.9 مليون قبل عام.
كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تبلغ الأرباح الفصلية 457.8 مليون ريـال في المتوسط.
وفي وقت سابق حسبت رويترز أرباح الربع الثالث عند 476.3 مليون ريـال من واقع البيانات المالية للأشهر التسعة الأولى من العام ثم نشر البنك الأرقام الفصلية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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