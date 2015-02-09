صعود صافي ربح البنك التجاري القطري 29% الربع/4

دبي 9 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك التجاري القطري ثاني أكبر بنك من حيث الموجودات في قطر في بيان اليوم الاثنين إنه سجل زيادة نسبتها 29 في المائة في صافي أرباح الربع الربع لعام 2014 .

وبلغت الأرباح الصافية للبنك 387 مليون ريال (106.28 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر كانون الأول من العام الماضي وذلك بالمقارنة مع ربح قدره 300 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وكان خمسة محللين تنبأوا في استطلاع لرويترز أن تبلغ الأرباح الفصلية للبنك في المتوسط 425.1 مليون ريال.

وسجل البنك ربحا صافيا قدره 1.94 مليار ريال في عام 2014 بزيادة قدرها 20.9 في المئة عن 2013.

وقال البنك إن مجلس إدارته أوصى بتوزيعات أرباح نقدية للمساهمين قدرها 3.5 ريال للسهم وإصدار أسهم مجالية قدرها سهم لكل عشرة أسهم عن عام 2014. وكان مجلس إدارة البنك أوصى بمزيج من التوزيعات النقدية والأسهم المجانية بقيمة 4 ريالات للسهم عن عام 2013.