صافي ربح عمانتل يتراجع 11% في الربع/4

دبي 15 فبراير شباط (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز من واقع ما أعلنته الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الأحد بانخفاض صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 11 بالمئة لتأتي النتائج دون تقديرات المحللين وذلك بعد نمو الأرباح لخمسة أرباع متتالية.

وحققت عمانتل المحتكر السابق لسوق الاتصالات في سلطنة عمان صافي ربح قدره 26.5 مليون ريـال (68.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 29.7 مليون ريـال في الفترة نفسها من 2013.

وتوقع محللان في استطلاع لرويترز أن تحقق عمانتل ربحا فصليا قدره 31.1 مليون و31.3 مليون ريـال.

وقالت عمانتل التي تتنافس مع أريد عمان إنها حققت ربحا سنويا بلغ 122.4 مليون ريـال في 2014 ارتفاعا من 119.3 مليون في 2013.

وتستضيف عمانتل مشغلين اثنين لشبكات المحمول الافتراضية هما فريندي ورينا وتملك حصة مسيطرة في وورلدكول الباكستانية.