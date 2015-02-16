الكهرباء الأردنية تتحول إلى الربحية في 2014

عمان 16 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج شركة الكهرباء الأردنية اليوم الإثنين أنها حققت ربحا في العام الماضي بلغ 441 ألف دينار (622 ألف دولار) مقارنة مع خسارة 10.6 مليون دينار في العام السابق.