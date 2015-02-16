أليانس العقارية المغربية تتوقع تراجعا كبيرا في أرباح 2014
الرباط 16 فبراير شباط (رويترز) - قالت أليانس للتطوير العقاري المغربية اليوم الاثنين إن إيرادات 2014 ستتراجع نحو 20 بالمئة وتوقعت انخفاضا كبيرا في صافي الربح.
وقالت الشركة إن صافي الربح سيتراجع إلى 130 مليون درهم مغربي (13.7 مليون دولار) من 530 مليونا في 2013 وعزت ذلك إلى التباطؤ الاقتصادي ونقص السيولة في السوق المغربية.
(الدولار = 9.4715 درهم مغربي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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