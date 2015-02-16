ارتفاع صافي ربح تأمين الوفاء المغربية 7.6% في 2014

الرباط 16 فبراير شباط (رويترز) - ارتفع صافي ربح شركة تأمين الوفاء المغربية أكبر شركة تأمين في البلاد 7.6 بالمئة في 2014 ليصل إلى 839 مليون درهم (88.55 مليون دولار).

وقالت الشركة اليوم الاثنين إن الإيرادات زادت 5.6 بالمئة إلى 6.08 مليار درهم مغربي وشملت زيادة 7.1 بالمئة في أنشطة التأمين على الحياة إلى 3.02 مليار درهم ونمو أعمال التأمين الأخرى 4.8 بالمئة إلى 3.05 مليار درهم.